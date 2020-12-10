بلايلي يصنع الحدث في “قطر”

أصبح يوسف بلايلي حديث العام والخاص في “قطر” بعد تألقه من مباراة لآخرى مع فريقه “قطر” القطري.

وتمكن “بلايلي” من تسجيل هدفه الخامس في الدوري القطري في ثلاث مباريات شارك فيها هذا الموسم.

ونجح “العاشر” في قلب الأمور رأسا على عقب في الترتيب العام، أين صعد بفريقه الذي كان بثلاث نقاط في المركز الأخير إلى المركز الرابع بـ 12 نقطة.

كما أن احتفاله بثنائيته أمام “الخور” مع إبنه “أمير” صنعت الحدث، اين اعتبرها الجميع “لقطة الجولة”.

يذكر أن القطريين أطلقوا لقبا جديدا على النجم الجزائري أين وصفوه بـ “الملك”.