بلايلي يضع الأهلي المصري في حرج !

كشفت مصادر صحفية سعودية، أن إدارة الأهلي السعودي منحت إدارة الأهلي المصري مهلة قصيرة من أجل حسم صفقة “بلايلي”.

وأكدت ذات المصادر، أن الأهلي السعودي سينتظر رد الأهلي بخصوص شروط الفريق من أجل التخلي عن “بلايلي”.

كما أن الفريق السعودي لديه العديد من العروض للتخلي عن بلايلي وسيبدأ المفاوضات مع الأندية التي ترغب بضمه.

وبات الفريق المصري مطالبا بحسم الأمور من عدمها قبل نهاية الأسبوع، حتى يتسنى للاعب ولفريقه البحث عن مخرج آخر.

يذكر أن نادي الأهلي السعودي اشترط 4 ملايين دولار للتخلي عن بلايلي الذي يربطه عقد إلى غاية 2022.