بلايلي يضيع مواجهة بلعمري ضمن الدوري السعودي

سيغيب الدولي الجزائري جمال بلعمري، عن تشكيلة ناديه الأهلي السعودي، خلاال المباراة التي ستجمعهم اليوم السبت، بنادي الشباب السعودي.

وكشف نادي الأهلي السعودي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المواجهة، والتي شهدت غياب اسم يوسف بلايلي.

وسيضيع بلايلي، مواجهة مواطنه جمال بلعمري، بسبب معاناته من إصابة على المستوى الكتف، تعرض لها خلال آخر حصة تدريبية لفريقيه.

وسيخضع يوسف بلايلي، لفحوصات معمقة، للتأكد من مدى خطورة الإصابة، قبل الكشف موعد عودته للميادين.