بلايلي يضيع مواجهة مونبوليي

يغيب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، عن تشكيلة ناديه بريست، في المباراة المقبلة التي ستجمعهم بنادي مونبوليي في الليغ1.

وكشفت إدارة بريست، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عنالقائمة الموسعى للاعبيها المعنيين بهذه المباراة، والتي غاب عنها اسم بلايلي.

كما أوضحت إدارة النادي الفرنسي، بأن سبب غياب بلايلي عن هذه القائمة، يعود لمعاناته من وعكة صحية.

يذكر أن يوسف بلايلي، وبعد فشله في بلوغ مونديال قطر رفقة الخضرن غاب لثلاثة أيام كاملة عن ناديه بريست.