بلايلي يضيع مواجهة مونبوليي
بقلم كريم تيغرمت
يغيب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، عن تشكيلة ناديه بريست، في المباراة المقبلة التي ستجمعهم بنادي مونبوليي في الليغ1.
وكشفت إدارة بريست، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عنالقائمة الموسعى للاعبيها المعنيين بهذه المباراة، والتي غاب عنها اسم بلايلي.
كما أوضحت إدارة النادي الفرنسي، بأن سبب غياب بلايلي عن هذه القائمة، يعود لمعاناته من وعكة صحية.
يذكر أن يوسف بلايلي، وبعد فشله في بلوغ مونديال قطر رفقة الخضرن غاب لثلاثة أيام كاملة عن ناديه بريست.
📋 Voici le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 pour le match #MHSCSB29 !
Découvrez les 2⃣0⃣ joueurs convoqués par Michel Der Zakarian avant d’affronter le @MontpellierHSC.#TeamPirates 🏴☠️ | #MHSCSB29 pic.twitter.com/hwFGq16etU
— Stade Brestois 29 (@SB29) April 2, 2022
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