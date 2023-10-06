بلايلي يطرق أبواب العودة لـ “الخضر” 

أصبح الدولي الجزائري يوسف بلايلي هدافا للبطولة الوطنية بعد إضافة هدفا جديدا لرصيده التهديفي اليوم في مباراة وفاق سطيف.

وسجّل يوسف بلايلي هدفا شخصيا جديدا، ليرفع رصيده إلى أربع أهداف. وأربع تمريرات حاسمة وهو الذي لعب 4 مباريات فقط رفقة مولودية الجزائر.

ويبدو أن “عاشور العاشر” يسعى فعلا للعودة إلى بيت المنتخب الوطني مستقبلا، بعدما وجه رسالة مشفرة للناخب الوطني جمال بلماضي عن جاهزيته التامة.

كما أصبح ابن مدينة وهران هدافا للبطولة الوطنية، و أصبح نجما فوق العادة.

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