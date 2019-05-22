بلايلي يعدّ أنصار الترجي بالتاج القاري !!

وعد الدولي الجزائري يوسف بلايلي أنصار ناديه الترجي التونسي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

وهذا خلال حوار خاص بعد تتويجه كأحسن لاعب في الدوري التونسي خلال شهر أفريل الماضي أين قال:

“ليدان مجموعة رائعة، نبحث عن الفوز دائمًا، متضامنين ومتحدين دائمًا، أعتقد أنّنا أفضل جيل للفريق”.

“أنصارنا يستحقون الأفضل دائمًا ويحبونني وأبادلهم نفس الشعور، لذا أعدهم بالأهداف وتحقيق لقب رابطة الأبطال”.

يذكر أن الترجي يواجه الوداد المغربي ذهابا يوم 24 ماي الجاري، وإيابا في تونس يوم 31 من نفس الشهر.