بلايلي يعد أنصار مولودية الجزائر بالفوز بـ “الدوبلي”

أبدى الدولي الجزائري يوسف بلايلي سعادته بعد ترسيم التحاقه بفريق مولودية الجزائر اليوم الأربعاء.

وقال يوسف بلايلي في تصريح له عبر فيديو متداول عقب التعاقد مع المولودية “جئت إلى مولودية الجزائر من أجل أنصارها. ارتأيت أن أقوم بفيديو خاص للأنصار”.

وأضاف يوسف بلايلي “سأعمل على إسعاد أنصار الشناوة ونسعى للتتويج بالدوبلي هذا الموسم”.

وكان إبن مدينة وهران، قد تعاقد اليوم الأربعاء مع الفريق العاصمي بعدما اتفق على كل صغيرة و كبيرة مع رئيس مجلس الإدارة حاج رجم.

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