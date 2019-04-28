بلايلي يعد جماهير “الترجي” بالتأهل من “لوبومباشي”

وعد “يوسف بلايلي” جماهير فريقه “الترجي التونسي” بالعودة بتأشيرة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا من “الكونغو”.

وقال “بلايلي” الذي كان وراء الهدف الوحيد لفريقه في مباراة أمس السبت أمام “مازيمبي” الكونغولي:

“كنا نأمل أن يكون الفارق أكثر من هدف، وبحثنا عن ذلك طوال أطوار المباراة”.

وأضاف: “علينا أن نبقى متفائلين لأن الفوز بنتيجة هدف لصفر يبقى نتيجة إيجابية وسندعمها ان شاء الله السبت المقبل على أرض المنافس”.

يذكر أن الترجي التونسي تمكن من الفوز ذهابا على “مازيمبي” بنتيجة هدف لصفر من توقيع “بلايلي”.