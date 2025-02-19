بلايلي يعزز أرقامه بهدف جديد في تونس

عزز لاعب “الخضر” يوسف بلايلي، أرقامه الاستثنائية في الموسم الحالي، بهدف جديد، بمناسبة لقاء ناديه الترجي التونسي والضيف الترجي الجرجيسي.

وتأخر الترجي بثنائية نظيفة، في اللقاء الجاري حاليا بملعب “حمادي العقربي” برسم فعاليات الجولة الـ 20 من الدوري التونسي، قبل أن يقلص بلايلي، النتيجة من ضربة جزاء، في الدقيقة 33.

وبذلك، رفع لاعب المولودية السابق، رصيده إلى 13 هدفا في 24 مباراة هذا الموسم الموسم. من بينها 7 أهداف في دوري أبطال إفريقيا، مقابل 6 تمريرات حاسمة، 4 منها في المنافسة القارية.

للإشارة فإن بلايلي، مرشح بقوة للعودة إلى المنتخب الوطني. بمناسبة تربص مارس الداخل، الذي تتخلله مواجهتين أمام كل من بوتسوانا وموزمبيق، ضمن الجولتين الـ 5 والـ 6 من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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