بلايلي يعطي موافقته لحمل قميص مولودية الجزائر

اتفق الدولي الجزائري يوسف بلايلي على كل صغيرة و كبيرة مع رئيس فريق مولودية الجزائر حاج رجم لحمل قميص النادي الموسم المقبل.

وكشف مصدر، اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن العقد سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة بعد اتفاقن غبن مدينة الباهية. على مدة العقد و الجانب المادي الذي سيكون الأعلى في البطولة الوطنية.

كما قال أن رئيس المولودية حاج رجم التقى والد يوسف، و اتفق معه كذلك على كل الأمور التي تخص مشواره الجديد، الذي سيبعثه من جديد بعد توقف لأشهر.

وكان مهاجم الخضر قد تلقى عدد من العروض أبرزها من فريق شباب بلوزداد و طرابزون التركي.

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