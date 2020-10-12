بلايلي يعمل بنصيحة بلماضي ويتعاقد مع وكالة عالمية

تعاقد اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مع وكالة روغون الألمانية للاعبين المحترفين، للخروج من الورطة التي يتواجد فيها.

ويتواجد مهاجم الخضر بدون فريق بعدما فسخ عقده مع الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهو ما وضعه في ورطة حقيقية بعد غلق سوق التحويلات الأوروبية.

وكان والد يوسف بلايلي يعمل كوكيله الخاص ومستشاره الرياضي قبل أن يتعاقد مع وكالة روغون الألمانية المختصة في تحويل نجوم الكرة العالمية.

وتدير شركة روغون الألمانية عقود 111 لاعباً بقيمة تتخطى 573 مليون أورو، ومن أبرز نجومها البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بقيمة تسويقية بلغت 90 مليون أورو، ولاعبين مثل جوليان دراكسلر وماكس مايل ولويس غوستافو وتشوبو موتينغ.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد تحدث في ندوته الصحفية الأخيرة عن اللاعبين الذي لا يملكون وكلاء محترفين، ويعتمدون على أولياءهم في إتخاذ قرارات مصيرية.