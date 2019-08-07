عاجل

بلايلي يعود إلى “أوروبا” من بوابة هذا الدوري !!

الرياضة
  • -
  • 0
بلايلي يعود إلى “أوروبا” من بوابة هذا الدوري !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يتجه النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” لمغادرة فريقه “الترجي الرياضي التونسي” والعودة إلى أوروبا في هذا الميركاتو الحالي.

حيث كشفت مصادر صحفية أن فريق بلجيكي كبير يُريد بشدة التعاقد مع بطل إفريقيا 2019 رفقة الخضر قبل غلق سوق التحويلات.

وأضاف ذات المصدر أن الفريق المُصنف ثمن الثلاثة الكبار في بلجيكا دخل في مفاوضات مع بلايلي ومقربيه من أجل الحصول على موافقتهم النهائية.

وتسعى إدارة الفريق الذي لم يُكشف عن إسمه لإقناع والد بلايلي بتخفيض مطالبه المالية التي تعتبر كبيرة حسبهم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=686009

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com