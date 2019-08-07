بلايلي يعود إلى “أوروبا” من بوابة هذا الدوري !!

يتجه النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” لمغادرة فريقه “الترجي الرياضي التونسي” والعودة إلى أوروبا في هذا الميركاتو الحالي.

حيث كشفت مصادر صحفية أن فريق بلجيكي كبير يُريد بشدة التعاقد مع بطل إفريقيا 2019 رفقة الخضر قبل غلق سوق التحويلات.

وأضاف ذات المصدر أن الفريق المُصنف ثمن الثلاثة الكبار في بلجيكا دخل في مفاوضات مع بلايلي ومقربيه من أجل الحصول على موافقتهم النهائية.

وتسعى إدارة الفريق الذي لم يُكشف عن إسمه لإقناع والد بلايلي بتخفيض مطالبه المالية التي تعتبر كبيرة حسبهم.