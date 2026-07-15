بلايلي يعود إلى تدريبات الترجي التونسي ويحسم مستقبله

باشر الدولي الجزائري يوسف بلايلي تدريباته مع الترجي الرياضي التونسي، في خطوة تؤكد استمراره مع الفريق، بعدما حسم مستقبله بالاتفاق على مواصلة مشواره مع نادي “باب سويقة”.

وقالت قناة “نسمة” التونسية، أنّه من المقرر أن يتدرب بلايلي يومي الخميس والجمعة في حديقة حسان بلخوجة، قبل الالتحاق بزملائه، السبت، في التربص التحضيري بمدينة عين دراهم استعدادًا للموسم الجديد.

وكان عقد بلايلي مع الترجي قد انتهى في 30 جوان 2026، غير أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بتوقيع مشروع عقد جديد يمتد لموسمين، إلى غاية جوان 2028، على أن يدخل حيز التنفيذ فور صدور قرار المحكمة الرياضية الدولية (تاس) بشأن عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب.

ويخضع بلايلي، لعقوبة الإيقاف منذ شهر مارس الماضي، على خلفية الشكوى التي تقدم بها نادي أجاكسيو الفرنسي، والتي اتهم فيها اللاعب بتزوير وثائق رسمية. وينتظر الطرفان قرار “التاس” من أجل إضفاء الطابع القانوني على العقد الجديد.

وفي سياق متصل، تلقى ابن مدينة وهران خلال الفترة الماضية اتصالات من عدة أندية، أبرزها مولودية الجزائر ومولودية وهران، اللذان استفسرا عن إمكانية التعاقد معه، غير أن جميع المؤشرات تؤكد تمسك اللاعب بمواصلة تجربته مع شيخ الأندية التونسية.