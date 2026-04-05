بلايلي يعود إلى تدريبات الترجي التونسي بعد غياب طويل

عاد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، إلى أجواء التدريبات مع نادي الترجي الرياضي التونسي، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وذلك بعد تحسن حالته البدنية واستعداده للعودة التدريجية إلى المنافسة الرسمية. في خبر سار لجماهير الفريق التي تنتظر استعادة أحد أبرز عناصرها الهجومية.

وجاءت عودة بلايلي إلى العمل الجماعي بعد فترة من التأهيل البدني والعلاج. إذ باشر التدريبات بشكل تدريجي تحت إشراف الطاقم الفني.

وتحمل هذه العودة مؤشرات إيجابية على تعافي اللاعب واسترجاع لياقته البدنية. خاصة وأنه يعد من الركائز المهمة في تشكيلة الترجي.

ورغم الطابع الإيجابي لهذه العودة، إلا أن مستقبل بلايلي مع المنتخب الوطني يبقى محل شك. خاصة في ظل المعطيات الحالية التي لا تصب في صالحه.

إذ ابتعد فترةً طويلةً عن نسق المباريات، وهو ما قد يؤخر استعادته لمستواه المعهود. في وقت تعرف فيه التشكيلة الوطنية استقرارا وتنافسا قويا بين اللاعبين.