بلايلي يعود إلى تدريبات مولودية الجزائر ويفند الشائعات

فند اللاعب يوسف بلايلي كل الشائعات بشأن مغادرته مولودية الجزائر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد عودته إلى التدريبات.

وقدم يوسف بلايلي دعما كبيرا لزملاءه في فريقه مولودية الجزائر، و دفعة معنوية قصد تحضيرهم بشكل جيد للموسم الكروي الجديد.

و حدثت تأويلات كثيرة، بشأن مستقبل إبن مدينة وهران، حيث نشرت إشاعات كبيرة بشأن إمكانية إلتحاقه بإحدى الأندية التونسية و حتى المغربية، لكن فضل الأخير بقائه في الفريق العاصمي.