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الرياضة

بلايلي يعود إلى تدريبات مولودية الجزائر ويفند الشائعات

بقلم عزيز طالبي
بلايلي يعود إلى تدريبات مولودية الجزائر ويفند الشائعات
بلايلي
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فند اللاعب يوسف بلايلي كل الشائعات بشأن مغادرته مولودية الجزائر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد عودته إلى التدريبات.

وقدم يوسف بلايلي دعما كبيرا لزملاءه في فريقه مولودية الجزائر، و دفعة معنوية قصد تحضيرهم بشكل جيد للموسم الكروي الجديد.

و حدثت تأويلات كثيرة، بشأن مستقبل إبن مدينة وهران، حيث نشرت إشاعات كبيرة بشأن إمكانية إلتحاقه بإحدى الأندية التونسية و حتى المغربية، لكن فضل الأخير بقائه في الفريق العاصمي.

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