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بلايلي يعود لتدريبات الترجي وبرنامج خاص في إنتظاره

الرياضة
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بلايلي يعود لتدريبات الترجي وبرنامج خاص في إنتظاره
بقلم كريم.تيغرمت

عاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، أمس الثلاثاء، لأجواء التدريبات رفقة ناديه الترجي الرياضي التونسي، استعداد للموسم الجديد.

وحظي يوسف بلايلي، باستقبال الأبطال من طرف زملائه في الفريق، بعد استنفاذه فترة الراحة التي استفاد منها، عقب تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019، رفقة الخضر.

وسيخضع مهاجم الخضر، لبرنامج تدريبي خاص، لإستدراك تأخره عن تحضيرات فريقه الترجي، التي دخلت أسبوعها الخامس.

يذكر أن يوسف بلايلي (27 عاما)، يحظى باهتمام عديد الأندية الأوروبية، الراغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


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