بلايلي يعود للتألق مع الترجي ويقوده لفوز مهم أمام الصفاقسي

عاد الدولي الجزائري و نجم نادي الترجي التونسي، يوسف بلايلي، اليوم السبت، إلى أجواء المنافسة بعد أن استنفد العقوبة.

والتي كانت مفروضة عليه من قبل لجنة الانضباط التونسية.

وأظهر اللاعب مستوى عاليًا في مباراة الجولة 28 من البطولة التونسية أمام النادي الصفاقسي، حيث خاض المباراة كأساسي حتى الدقيقة 90+2.

وساهم بشكل كبير في انتصار فريقه بهدف نظيف.وبهذا الفوز، واصل الترجي تصدره لجدول ترتيب البطولة برصيد 62 نقطة، ليعزز من آماله في الاحتفاظ باللقب هذا الموسم.

بلايلي أثبت مجددًا قدراته الكبيرة على الحسم في اللحظات الحاسمة، مما يعزز من مكانته في الفريق خاصة في الأوقات الحرجة التي قد يتعرض فيها الفريق للضغط.

فيما شارك المدافع الدولي الجزائري، محمد أمين توغاي، بديلا في هذه المواجهة عند الدقيقة الـ90+، ونال بطاقة صفراء في آخر أنفاس اللقاء.