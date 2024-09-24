بلايلي يعود للجزائر بسبب ظرف طارئ

كشفت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي في صفوف نادي الترجي، يوسف بلايلي، سيعود إلى الجزائر.

وحسب ما كشفته قناة “نسمة تي في” التونسية، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، فإن الشقيقان يوسف وأمير بلايلي، سيضيّعان المواجهة التي ستجمع بين مستقبل سليمان والترجي، غدا الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من البطولة التونسية.

وأوضح المصدر أن سبب تضييع الشقيقان هذه المواجهة، يعود لقضية قديمة مع القضاء، ويتعلق الأمر بسرقة منزل عائلة اللاعبين.