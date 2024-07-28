بلايلي يغادر المولودية ويعود إلى الترجي التونسي !

يرتقب أن يحل اليوم الأحد، الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بالأراضي التونسية، من أجل ترسيم عودته إلى ناديه السابق الترجي التونسي.

ويبدو بأن بلايلي، الذي قاطع سفرية ناديه مولودية الجزائر، أمس السبت، إلى رين الفرنسية. لإجراء التربص الصيفي، سيغادر بطل الجزائر رسميا، قبل سنة عن نهاية عقده، بسبب مشاكله مع إدارة النادي.

وكشفت إذاعة “موزاييك” التونسية، نقلا عن مصادرها الخاصة. بأن رئيس الترجي، حمدي المدّب، سيعود صباح اليوم الأحد إلى تونس، بعد أن كان قد سافر لالتزامات مهنيه، وذلك من أجل اتمام صفقة بلايلي.

مشيرة إلى أن لاعب الخضر، سيصل بدوره اليوم أو غدا الاثنين على أقصى تقدير إلى تونس، من أجل الاجتماع برئيس الترجي وإنهاء تفاصيل عودته، بعد أن تم أمس السبت التوصل إلى اتفاق رسمي بين جميع الأطراف.