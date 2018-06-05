بلايلي يغلق أبواب العودة إلى البطولة الجزائرية !

أكد اللاعب الجزائري المحترف في صفوف نادي الترجي التونسي يوسف بلايلي أنه سيستمر رفقة فريقه الحالي الموسم المقبل، نافيا أن يكون قد تلقى إتصالا من ناديه الأسبق مولودية وهران.

وقال بلايلي في تصريح لتلفزيون النهار قائلا:

“في ما يخص مستقبلي، سبق وأن تحدثت في تونس أنه بالرغم من الإتصالات التي تلقيتها سواء من قطر، أو تركيا إلا انني سأبقى في الترجي”.

وأضاف: “لن أعود إلى مولودية وهران…قبل ان أنتقل إلى الترجي كان لدي إتصال من الحمراوة ..وإن شاء الله أتمنى لهم كل الخير، وأن يشكلوا فريقا قويا من أجل اللعب على لقب البطولة إنشاء الله”.