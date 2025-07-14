بلايلي يغيب عن تدريبات الترجي التونسي ويثير التساؤلات !

غاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، عن الحصة التدريبية التي أجراها زملائه في فريق الترجي التونسي، اليوم الاثنين، ليفتتح باب التساؤلات حول إمكانية رحيله في الميركاتو الجاري.

وكشفت وسائل الإعلام التونسية أن يوسف بلايلي لن يعود إلى فريقه الترجي التونسي، كما كان منتظرا، مؤكدة انه لم يعود إلى تونس للشروع في التحضيرات، وهو متواجد في الجزائر لقضاء عطلته قبل أخذ قراره النهائي بالبقاء أو الرحيل صوب الفرق التي تسعى للظفر بخدماته.

وكانت المصادر، ذاتها، قد أكدت ان بلايلي لن يمدد عقده مع نادي “المكشخة” و فتح أبواب المفاوضات مع الفرق الراغبة في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا، على رأسها فريق مولودية الجزائر الذي أبدى رغبته في استعادة خدمات ابن مدينة وهران.

وكان والد يوسف بلايلي قد صرّح بانه ابنه ترك انطباعا حسن في فريق المولودية، مؤكدا أنه سيعود إليه مستقبلا.

للاشارة عرفت تدريبات الترجي التونسي عودة الدولي الجزائري محمد امين توغاي إلى التدريبات في الوقت المحدد، ما يؤكد التزامه واحترافيته الكبيرة.