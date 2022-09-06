بلايلي يغيب عن لقاء أجاكسيو لهذا السبب

كشفت مصادر إعلامية فرنسية،أمس الإثنين، عن غياب لاعب براست، الدولي الجزائري يوسف بلايلي، عن مباراة فريقه، ضد أجاكسيو.

وكشفت صحيفة “لوتيليغرام” أن يوسف بلايلي، سيغيب عن مباراة براست ضد أجاكسيو، 18 سبتمبر المقبل.

ويعود سبب إيقاف الدولي الجزائري بلايلي، هو أن اللاعب نال 3 بطاقات صفراء في أقل من 10 مباريات خاضها مع فريقه هذا الموسم.

يجدر للإشارة، شارك بلايلي مع براست هذا الموسم في 6 لقاءات، 4 منها أساسي، وقدم تمريرتين حاسمتين.