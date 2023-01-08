بلايلي يغيب عن مباراة أجاكسيو في منافسة كأس فرنسا

قرّر مدرب أجاكسيو أوليفير بانتانولي استبعاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي من قائمة فريقه التي سيعتمد عليها في منافسة كأس فرنسا.

كما كشف الموقع الرسمي لفريق أجاكسيو. عن القائمة التي سيعتمد عليها بانتالوني أمام الفريق المستضيف جورا سود مساء اليوم التي عرفت حذف اسم بلايلي لأسباب فنية.

ويسعى مدرب أجاكسيو منح راحة اكبر لنجم الخضر من اجل مساعدته على استعادة لياقته البدنية بشكل أفضل.

كما ينتظر بانتالوني الكثير من يوسف في تحديات الفريق الكورسيكي في منافسة الليغ 1.

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