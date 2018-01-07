بلايلي يغيب عن مباراة كأس فرنسا ويقترب من “سوسطارة”

أعلن نادي “أنجي” الفرنسي عن قائمة الـ18 التي ستواجه نادي “لوريون” في مباراة الدور الـ32 من كأس فرنسا عشية اليوم الأحد.

ولم تتضمن القائمة إسم “يوسف بلايلي” الذي كان متعودا على التواجد في مباريات الكأس.

ليزيد هذا الغياب التكهنات حول عودة “بلايلي العاشر” الى إتحاد العاصمة في هذا الميركاتو.

فحسب الصحافة الفرنسية فإن إدارة أنجي تريد إعارة إبن “الباهية” الى أحد الأندية حتى يستعيد ريتم المنافسة.

ووجود حداد في المباراة السابقة للفريق الفرنسي لم يكن محل صدفة، فرئيس “سوسطارة” تحدث مع بلايلي ويفكر في إعادته للفريق.