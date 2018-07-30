بلايلي يغيب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة

سيغيب يوسف بلايلي، مهاجم نادي الترجي التونسي، عن الميادين لثلاثة أسابيع، بسبب الإصابة التي تلقاها على مستوى الكتف.

وكشفت إدارة نادي الترجي التونسي، عبر الموقع الرسمي للفريق على “تويتر”، عن مدة غياب لاعبها بلايلي، والتي حددة بثلاثة أسابيع.

وجاء في تغريدة إدارة الترجي: “بلايلي سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع عن الميادين، بسبب إصابته بخلع في الكتف، الشفاء العاجل للاعبنا”.

يذكر أن اصابة بلايلي، جاءت خلال مشاركته في مباراة فريقه الترجي التونسي، أمام كمبلا سيتي، لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.