بلايلي يفتتح باب التسجيل للخضر

نجح الدولي الجزائري يوسف بلايلي، في افتتاح باب التسجيل للمنتخب الوطني اليوم الجمعة في مواجهة منتخب جيبوتي.

ومنح حكم المباراة ركلة جزاء للخضر، في الدقيقة الـ27، من عمر المباراة، بعد عرقلة بلايلي داخل منطقة الجزاء، إلا أن هذا الأخير ضيعها

وبعد دقيقتين فقط، من تضييعه ضربة الجزاء، نجح بلايلي في الثأر لنفسه، حيث افتتح باب التسجيل للخضر، بمجهود فردي

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