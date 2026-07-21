بلايلي يفتح باب التكهنات بخصوص مستقبله !

كشفت تقارير إعلامية تونسية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي الجزائري يوسف بلايلي، تخلّف عن موعد إجراء الفحوص الطبية التي كانت مقررة تمهيدًا لتوقيع عقده الجديد مع نادي الترجي الرياضي التونسي.

وكان بلايلي قد توصّل، خلال الأيام الماضية، إلى اتفاق مبدئي مع إدارة الترجي يقضي بتمديد مشواره مع الفريق. على أن يعود إلى التدريبات ويخضع للفحص الطبي قبل الجلوس مع رئيس النادي من أجل التوقيع الرسمي على العقد.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الاتفاق المبرم بين الطرفين ينص على حصول اللاعب على مستحقاته المالية العالقة منذ الموسم الماضي. إلى جانب امتيازات مماثلة لتلك التي تضمنها عقده السابق، والذي انتهى بتاريخ 30 جوان 2026.

كما طلب بلايلي من إدارة الترجي تزويده بعدد من الوثائق التي تؤكد رغبة النادي في تجديد عقده. وذلك لدعم ملف النزاع القانوني الذي يرفعه أمام محكمة التحكيم الرياضي “تاس”. وهو ما استجابت له إدارة النادي التونسي.

والد اللاعب يبلغ إدارة الترجي بمغادرته إلى الجزائر

وفي تطور مفاجئ، تواصل والد يوسف بلايلي، مع مسؤولي الترجي، مساء الاثنين، لإبلاغهم بأن نجله غادر الأراضي التونسية متجهًا إلى الجزائر. على أن يعود يوم الخميس المقبل، دون الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة.

وأثار هذا المستجد العديد من التساؤلات في أوساط جماهير الترجي، خاصة في ظل غياب أي توضيحات رسمية من اللاعب أو محيطه بشأن مستقبله الموسم المقبل.