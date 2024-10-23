بلايلي يفند إشاعات إحالته إلى رديف الترجي

سجل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، اليوم الأربعاء، حضوره في الحصة التدريبية مع الفريق الأول لنادي الترجي التونسي. تحسبا لمواجهة نادي البنزرتي.

في إطار الجولة الخامسة من البطولة التونسية التي ستلعب يوم السبت. بداية من الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي.

وشارك، يوسف بلايلي، في الحصة التدريبية مع الفريق الأول للترجي، مفنداً بذلك كل شائعات إحالته إلى الفريق الرديف، لأسباب انضباطية.

وهي الشائعات التي تم تداولها على نطاق واسع عبر بعض وسائل الإعلام التونسية.

للإشارة، شارك بلايلي هذا الموسم مع الترجي في خمس مواجهات، ثلاث منها في البطولة التونسية. ومواجهتان في تصفيات رابطة أبطال إفريقيا، وسجل 6 أهداف في المنافستين لحد الآن.