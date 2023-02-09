بلايلي يفوّت الفرصة لمواجهة ثلاثي الخضر في الليغ 1

استغنى مدرب اجاكسيو بانتالوني عن خدمات الدولي الجزائري يوسف بلايلي في المباراة المقبلة التي ستجري غدا أمام نيس.

كما فوّت يوسف بلايلي مواجهة ثلاثي الخضر الناشط في نيس الفرنسي والأمر يتعلّق بكل يوسف عطال و هشام بوداوي إلى جانب بلال براهيمي.

كما عرفت قائمة أجاكسيو تواجد لاعب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة مهدي بوش في القائمة الموسعة لناديه. و قد تكون الفرصة مواتية له للعب أول مباراة له.

وقال موقع “واست فرانس” ان بلايلي سيغيب عن المباراة المقبلة بداعي الإصابة، التي تقلها سابقا. كما اكّد إلى ان ابن وهران دخل عيادة النادي الكورسيكي.

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