بلايلي يقاسم الترجي التونسي احتفالاتهم بذكرى تأسيس النادي

شارك الدولي الجزائري يوسف بلايلي، فريقه الترجي الرياضي التونسي، احتفالاتهم بذكرى تأسيس النادي.

ونشر بلايلي، عبر حسابه الرسمي على منصة “انستغرام”، صورة تحمل شعار الترجي، ورقم (107)، الذي يرمز لعدد السنوات التي مرت على تأسيس النادي.

وتأتي هذه الخطوة من الدولي الجزائري، تعبيرا منه عن تعلقه الكبير بفريقه الترجي الرياضي التونسي، والاحترام الذي يكنه لأنصاره.

يذكر أن يوسف بلايلي، يواصل تلقي العلاج بمركز “اسبيتار” بقطر، للتعافي من الاصابة التي يعاني منها، على أمل عودته في أقرب فرصة للمنافسة الرسمية.