بلايلي يقاطع تربص المولودية وموالي وموساوي يضيعان سفرية رين!

شدّت منتصف نهار اليوم السبت، تشكيلة مولودية الجزائر، الرحال نحو مدينة “رين” الفرنسية، تحسبا لإجراء تربصها الصيفي، تحضيرا للموسم الكروي الجديد.

وشهدت سفرية العميد، غياب 3 لاعبين ويتعلق الأمر بكل من يوسف بلايلي. والحارس توفيق موساوي والمدافع حمزة موالي.

وقرر بلايلي، مقاطعة السفرية، بسبب مشاكله مع رئيس الفريق حكيم حاج رجم. بعدما تغيّب من دون مبرر في الحصص التدريبية ليومي الخميس والجمعة، واكتفى بحضور حصة الاستئناف فقط الأربعاء الماضي.

بينما غاب الحارس موساوي، القادم من أتليتيك بارادو. بسبب تأخر حصوله على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، فيما ضيّع موالي، السفرية لأسباب إدارية.

ويرتقب أن يحل الثنائي موساوي وموالي، بتربص رين، بعد غد الاثنين، على أقصى تقدير، بينما تبقى قضية بلايلي للمتابعة.