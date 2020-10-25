بلايلي يقترب من الدوري القطري !

كشف موقع “فوت ميركاتو”، أن النجم الجزائري “يوسف بلايلي” الحر من أي ارتباط يقترب من الدوري القطري.

وأكدت ذات المصادر، أن نادي “قطر” القطري على بعد خطوة من اتمام صفقة انتقال “بلايلي” إلى صفوفه.

فالطرفين في مفاوضات متقدمة على عقد لمدة 3 سنوات في حين لم يتم الفصل عن الجانب المادي للصفقة.

فمن المنتظر أن يكون راتب “بلايلي” خيالي مع النادي القطري، وهو الذي كان يتقاضى ما يعادل أكثر من 60 مليار سنويا مع أهلي جدة السعودي.

يذكر أن نادي “قطر” كان يريد التعاقد مع “رياض بودبوز”، غير أن هذا الأخير رفض اللعب في الخليج.