بلايلي يقترب من الزمالك المصري

كشفت وسائل إعلام مصرية، عن دخول الدولي الجزائري، ونادي براست الفرنسي، يوسف بلايلي، في مفاوضات مع الزمالك المصري.

وذكر أمس موقع “أهل مصر”، عن دخول نادي الزمالك، في مفاوضات مع لاعب الخضر، للانتقال لصفوف الفريق، خلال الميركاتو المقبل.

وكشف ذات المصدر، أن الزمالك في مفاوضات متقدمة مع بلايلي، وهناك توافق وترحيب للانتقال اللاعب للبطولة المصرية.

يذكر أن يوسف بلايلي، نشط في عدة بطولات عربية سابقا كالبطولة التونسية، والسعودية والقطرية.