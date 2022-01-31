بلايلي يقترب من حسم مستقبله في الدوري الفرنسي

يقترب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، من حسم مستقبله، قبل ساعات قليلة عن اسدال ستار الميركاتو الشتوي الجاري.

وحسب موقع “le10 sport” الفرنسي، يتجه بلالي، لترسيم انضمامه للدور الفرنسي، من بوابة نادي بريست.

كما أوضح ذات المصدر، بأن مسؤولي بريست، يسعون لاتمام صفقة بلايلي، ليعوض رحيل رومان فيفر.

يذكر أن يوسف بلالي، يتواجد منذ شهر ديسمبر الماضي دون فريق، بعد فسخ عقده مع نادي قطر القطري.

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