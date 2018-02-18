بلايلي يقدم تمريرة حاسمة ويسقط بثنائية في داربي تونس

قدم المهاجم الجزائري يوسف بلايلي، مباراة في المستوى، رغم الخسارة التي تكبدها رفقة فريقه بـ2-1 في الداربي الذي جمعهم بالنادي الإفريقي.

وبصم يوسف بلايلي، على آداء جيد في هذه المباراة التي شارك في جميع أطوارها أساسيا، أين منح تمريرة الهدف الوحيد لفريقه.

وكان زملاء بلايلي، متفوقون في النتيجة، قبل أن يتمكن النادي الإفريقي، من العودة وتسجيل ثنائية، حسموا من خلالها الداربي لصالحهم.

ورغم الخسارة التي تكبدها فريقه الترجي التونسي، يواصل يوسف بلايلي، التأكيد على عودته لمستواه تدريجيا، سواء من الناحية البدنية أو الفنية.