بلايلي يقدم “دوبل أسيست” و يقود الترجي للفوز برباعية نظيفة أمام جوليبا

يواصل الجناح الأيسر للمنتخب الوطني، يوسف بلايلي، تألقه هذا الموسم مع فريقه الترجي التونسي، في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

وشارك، بلايلي أساسيا في مواجهة الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، مساء الثلاثاء، بين فريقه الترجي ونظيره جوليبا المالي. وانتهت برباعية لصالح الفريق التونسي.

وعرفت المواجهة تقديم لاعب الخضر، بلايلي، تمريرتين حاسمتين، الأولى جاء منها الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، إذ منح كرة لزميله بوشنيبة الذي انفرد بالمرمى وسجل أول أهداف اللقاء.

وفي لقطة الهدف الثاني عند الدقيقة الـ40، بصم بلايلي على أسيست رائع بالعقب، منح زميله، مونكوانا، فرصة تعميق الفارق.

وتعرض، يوسف بلايلي، لإصابة أجبرته على مغادرة الميدان في الدقيقة الـ43 من الشوط الأول.

للإشارة، خاض يوسف بلايلي، لحد الآن عشر مواجهات مع الترجي التونسي، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.