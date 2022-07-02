بلايلي يقرّر تمديد عقده مع بريست

قرّر الدولي الجزائري يوسف بلايلي رفع شعر الولاء لفريق بريست الفرنسي الذي فتح له أبواب التألق في البطولة الفرنسية.

وقالت قنوات “الكأس” على الصفحة الرسمية على تويتر، نقلا عن الاعلام الفرنسي. أن يوسف بلايلي جدّد عقده لموسمين بعدما اتفق على كل صغيرة وكبيرة مع المدير الفني للفريق لورانزي.

وكانت إدارة بريست قد كشفت في وقت سابق أنها دهلت في مفاوضات مع الفنان قصد الاحتفاظ بخدماته وهو ما جسّد على أرض الواقع.

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