بلايلي يقود الترجي لفوز جديد في البطولة التونسية

قاد الجناح الأيسر للمنتخب الوطني، يوسف بلايلي، اليوم السبت، فريقه الترجي، لتحقيق فوز جديد في البطولة التونسية.

في مواجهة الجولة الثامنة، أمام المنافس والضيف مستقبل قابس، وبنتيجة هدفين مقابل هدف.

وشارك لاعب الخضر، أساسيا في هذه المواجهة، في أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد، الروماني، لورينت ريجيكامف، وشارك اللاعب لغاية الدقيقة الـ88 من الشوط الثاني.

وقدم، بلايلي، أداء جيداً في هذه المواجهة، وكان وراء العديد من الفرص الخطيرة لصالحه فريقه، كما قدم العديد من الكرات السانحة للتسجيل لزملائه، وحقق إبن “الباهية” الفوز الرابع رفقة فريقه في البطولة التونسية، والثاني تواليا. مكن الترجي من رفع رصيده للنقطة 15 بالمركز الرابع في سلم الترتيب، بعد البداية الصعبة التي سجلها الفريق في بداية الموسم، بثلاث تعادلات وهزيمة.