بلايلي يقود الترجي للفوز أمام بيراميدز

قاد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، فريقه الترجي التونسي، لفوز جديد في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، بتسجيله هدفا أمام المنافس في الجولة الثالثة الرابعة، نادي بيراميدز، بثنائية نظيفة.

وخاض جناح الخضر، هذه المواجهة التي إحتضنها ملعب “رادس”، أساسيا، وتمكن من تسجيل هدف عند الدقيقة الـ36 من الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله إلياس موكوانا، الهدف الثاني في الدقيقة الـ45+، وهي النتيجة التي إنتهت عليها المواجهة. وغادر اللاعب يوسف بلايلي، أرضية الملعب، عند الدقيقة الـ79 من الشوط الثاني.

كما نال لاعب الخضر، بلايلي، جائزة رجل المباراة، بعد نيله تنقيط 7.9 في المواجهة.

أما المدافع الدولي، أمين توغاي، خاض كامل أطوار هذه المواجهة، وساهم على نظافة شباك فريقه، وتحقيق الفوز في هذه المواجهة.

للإشارة، يعد هذا الفوز الثاني الذي يساهم به بلايلي، لفريقه، في دور المجموعات، بعد أن سبق أن قاده للفوز أمام جوليبا في الجولة الأولى، أمام جوليبا المالي، برباعية نظيفة، قدم في تلك المباراة لاعب الخضر تمريرتين حاسمتين.

كما رفع، بلايلي، رصيد مسهماته التهديفية مع الترجي هذا الموسم للرقم 16، بتسجيله 8 أهداف و تقديم 8 تمريرات حاسمة.

Belaïli with a powerful strike for Espérance 🇹🇳!

Espérance are ahead of Pyramids FC 🇪🇬 in Tunis after Algerian magician Belaïli 🇩🇿 produced an excellent finish!

1-0 with halftime approaching #TotalEnergiesCAFCL #CAFCL #EST pic.twitter.com/bBRn262fKA

— Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) December 14, 2024