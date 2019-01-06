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بلايلي يقود الترجي للفوز بالداربي التونسي أمام الإفريقي

الرياضة
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بلايلي يقود الترجي للفوز بالداربي التونسي أمام الإفريقي
بقلم كريم.تيغرمت

حقق الدوليان الجزائريان، يوسف بلايلي، والطيب مزياني، رفقة ناديهما الترجي التونسي، فوزا مهما على النادي الإفريقي، بنتيجة 2-1.

ودخل الدوليان الجزائريان أساسيين في هذه المباراة، والتي شهدت تألق يوسف بلايلي، من خلال مساهمته بشكل كبير في تحقيق فريقه لهذا الفوز.

وتمكن بلايلي، من منح تمريرتين حاسمتين، في الدقيقتين الـ16، والـ56، من هذه المباراة، لزميله الخنيسي، الذي وقع هدفي الترجي.

ومن جهته قدم الطيب مزياني، مردودا جيدا في هذه المباراة، التي تعد الأولى له بألوان ناديه الجديد الترجي التونسي، قبل أن يتم استبدله في الدقيقة الـ85.


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