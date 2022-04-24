بلايلي يقود بريست لضمان البقاء في حظيرة الكبار

تمكّن الدولي الجزائري يوسف بلايلي من قيادة بريست لتحقيق الفوز خارج الديار أمام ميتز في الجولة 34 من الليغ 1.

وحسبما أوردته الصفحة الرسمية لبريست، فإن بلايلي كان له الفضل في قيادة فريقه لتحقيق البقاء رسميا في البطولة الفرنسية الدرجة الأولى. وهي التي تعتبر إحدى إنجازاته الشخصية في الفريق الفرنسي.

كما شكرت إدارة بريست اللاعبين بما فيهم بلايلي على الأداء الكبير الذين قدموه.

يذكر. أن أن إبن الباهية عرف كيفية رد الاعتبار لنفسه بعد الانتقادات الكبيرة التي لاحقته مؤخرا بسبب تدني مستواه.

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