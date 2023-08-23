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الرياضة

بلايلي يقود مولودية الجزائر لفوز مبهر أمام لافال الفرنسي

بقلم عزيز طالبي
بلايلي يقود مولودية الجزائر لفوز مبهر أمام لافال الفرنسي
بلايلي
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قاد النجم الجزائري يوسف بلايلي فريقه مولودية الجزائر للفوز بخماسية كاملة مقابل واحد في المباراة الودية التي جمعته بنادي لافال الفرنسي.

وافتتح باب التسجيل يوسف بلايلي في الدقيقة 5، ثم مرزوقي في الدقيقة 21، قبل أن يعود يوسف بلايلي ليسجل الهدف الثالث في الدقية 49، قبل أن ينتهي الشوط الاول.

وعاد المهاجم بايزيد للمشاركة في المهرجان التهديفي، أين سجّل هدفه الشخصي في الدقيقة 76، و توقي في الدقيقة 79.

لتنتهي المباراة بتسجيل خمسة أهداف كاملة مقابل واحد لنادي لافال، خلال التربص المقام بمدينة ران الفرنسية.

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