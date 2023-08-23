بلايلي يقود مولودية الجزائر لفوز مبهر أمام لافال الفرنسي

قاد النجم الجزائري يوسف بلايلي فريقه مولودية الجزائر للفوز بخماسية كاملة مقابل واحد في المباراة الودية التي جمعته بنادي لافال الفرنسي.

وافتتح باب التسجيل يوسف بلايلي في الدقيقة 5، ثم مرزوقي في الدقيقة 21، قبل أن يعود يوسف بلايلي ليسجل الهدف الثالث في الدقية 49، قبل أن ينتهي الشوط الاول.

وعاد المهاجم بايزيد للمشاركة في المهرجان التهديفي، أين سجّل هدفه الشخصي في الدقيقة 76، و توقي في الدقيقة 79.

لتنتهي المباراة بتسجيل خمسة أهداف كاملة مقابل واحد لنادي لافال، خلال التربص المقام بمدينة ران الفرنسية.

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