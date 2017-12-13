بلايلي يكسب العديد من النقاط ويبعث برسالة خاصة !

بعد أن شارك لأول مرة في الفريق الأول لنادي “أنجي” منذ انضمامه الى الفريق، كسب يوسف بلايلي العديد من النقاط في مباراة أمس ضد ماتز.

فالفريق الفرنسي يعاني من سوء النتائج في البطولة، ومشاركة بلايلي تزامنت مع عودة الانتصارات الى الفريق.

وبالنظر لأدائه وتألقه سواء مع الفريق الرديف أو الفريق الأول فإن لاعب إتحاد العاصمة سابقا عاد لثبت نفسه من جديد.

كما ظهر بلايلي بالعلم الجزائري في معمصه ليبعث برسالة خاصة ويؤكد أنه يحلم بالعودة الى المنتخب الوطني ذات يوم.

يذكر أن نادي “أنجي” تأهل للدور الربع نهائي من منافسة كأس الرابطة لأول مرة في تاريخ النادي.