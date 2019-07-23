“بلايلي” يكشف أسرار طريفة عن مخالفة “محرز” التاريخية !!

الرياضة
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“بلايلي” يكشف أسرار طريفة عن مخالفة “محرز” التاريخية !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” عن أسرار طريفة تخص مخالفة “رياض محرز” التاريخية ضد “نيجيريا”.

وقال “بلايلي” خلال نزوله ضيفا على برنامج “صباح الخير” في التلفزيون الجزائري:”كنت أنا ورياض محرز وبغداد بونجاح أمام الكرة في المخالفة الحاسمة ضد نيجيريا”.

وأضاف:”كنا قد حللنا المنتخب النيجيري قبل مواجهة نصف النهائي ورأينا أن جدار الصد يقفز أثناء تنفيذ مخالفة”.

“لذلك قررنا في حال حصولنا على مخالفة أن نُسددها تحت الجدار لكن لاعب نيجيريا “هنري” فاجأنا بحركته التي قام بها ماجعل محرز يُغير رأيه”.


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