بلايلي يكشف الفريق الذي سيلعب له الموسم القادم!!

كشف الدولي الجزائري، يوسف بلايلي بأنه لاينوي تغيير الأجواء خلال الميركاتو الصيفي القادم، لأنه مُرتاح مع فريقه، الترجي الرياضي التونسي.

وصرّح قائلا خلال المنطقة المُختلطة التي تلت فوز زملائه على “توانشيب” البوتسواي :”سأكون مع المكشخة الموسم القادم إن شاء الله”.

وأضاف :”أنا أسير في الطريق الصحيح لإسترجاع مُستواي الطبيعي، وهذا بفضل دعم الأنصار ووقوفهم معي رغم كل الصعاب التي واجهتها”.

وتمكن إبن الباهية وهران من تسجيل هدف خلال الإنتصار السهل الذي حققه فريق “باب السويقة” في ثاني جولات رابطة الأبطال.