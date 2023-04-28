بلايلي يكشف سبب مغادرته أجاكسيو

بعث الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، برسالة مشفرة إلى مسؤولي ناديه أجاكسيو الفرنسي، بعد إعلان إدارة الأخير، في بيان لها اليوم الجمعة، عن نيتها في معاقبته.

وكان الفريق الكورسيكي، قد أطلق بيانا عبر موقعه الرسمي. أدان فيه غياب بلايلي، عن التدريات منذ الثلاثاء الماضي، كما ندد ذات المصدر، بقيام لاعب الخضر، بلقطة غير أخلاقية اتجاه أنصار النادي.

ولم ينتظر بلايلي. كثيرا من أجل الرد على إدارة ناديه، حيث أعلن عن وفاة عمه. في إشارة منه إلى أن الوفاة هي السبب وراء مغادرته فرنسا نحو الجزائر لحضور مراسم دفنه.

ونشر الدولي الجزائري. صورة عبر خاصة “ستوري” على حسابه الرسمي في “أنستغرام” تظهر شخصا متوفي “مكفّن” وعلق “عمي” إنا لله وإنا إليه راجعون.