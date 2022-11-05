بلايلي يكشف سرّ تألقه في الشوط المثير من لقاء اجاكسيو وستراسبورغ

ابدى الدولي الجزائري يوسف بلايلي سعادته الكبيرة اثر قيادته اجاكسيو للعودة بقوة في الشوط الاول وتسجيل فريقه رباعية كاملة أمام ستراسبورغ.

وقال يوسف بلايلي في تصريج له عقب نهاية الشوط الأول :”المباراة صعبة للغاية، عرفنا كيفية العودة في المباراة بفضل الله”.

و أضاف مهاجم الخضر :” الحمد لله سنعمل المستحيل من اجل التأكيد في الشوط الثاني و الفوز بالمباراة”.

يذكر. ان يوسف بلايلي سجّل هدفين كما منح تمريرة حاسمة في الهدف الرابع من الشوط الاول.

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