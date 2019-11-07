بلايلي يكشف سر تألقه تحت قيادة “بلماضي”

كشف الجزائري “يوسف بلايلي” عن أحد أسرار عودته القوية مع المنتخب الوطني مؤكدا أن الفضل يعود للمدرب “جمال بلماضي”.

وقال “بلايلي” في حوار أجراه مع صحيفة “البلاد” السعودية: “قبل كل شيء هذا توفيق من الله، وبالطبع كرة القدم تحتاج من اللاعب العمل باجتهاد ومثابرة”.

وأضاف: “لا أنسى أن أشكر المدرب جمال بلماضي، الذي يعتمد على عطاء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر فقط؛ لذا منحني الثقة الكاملة”.

وتابع: “فقد أكد لي مرارًا أن إمكانياتي كبيرة حتى وإن كنت ألعب في إفريقيا، أو في دوري عربي”.

وكشف أيضا عن كلام “بلماضي” قبل بداية كأس إفريقيا التي توج بها المنتخب الوطني شهر جويلية الماضي.

فصرح “بلايلي”: “بلماضي قال لي ما أريده منك فقط أن تلعب وتقدم مستوى مثل الذي تقدمه مع ناديك الترجي”.

وختم كلامه: “بفضل من الله وتوفيقه، استطعت المساهمة مع زملائي في تحقيق بطولة قارية لمنتخب الجزائر طال انتظارها”.