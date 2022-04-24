بلايلي يكشف عن أفضل مباراة له مع بريست

ابدى الدولي الجزائري يوسف بلايلي سعادته الكبيرة بقيادة فريقه بريست لتحقيق فوز مهم امام المستضيف ميتز اليوم.

كما قال بلايلي في تصريح له عقب المباراة “أنا سعيد جدا بتسجيل أول اهدافي مع بريست. أعتبر مباراة اليوم أمام ميتز هي الأفضل لي مع فريقي”.

كما أضاف”خطوة خطوة.و مع الاستقرار أصبحت ألقى معالمي والاهم هو ضماننا البقاء”.

يذكر. أن بلايلي أمام فرصة مواتية الاسبوع المقبل لإثبات نفسه مجدّدا أمام كليرمون فوت في الجولة المقبلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]