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الرياضة

بلايلي يلتحق بتربص نادي قطر بصربيا بعد حل هذه المشكلة

بقلم يونس رزيق
بلايلي يلتحق بتربص نادي قطر بصربيا بعد حل هذه المشكلة
اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي
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إلتحق اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي اليوم الثلاثاء بتربص ناديه قطر في صربيا، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادي القطري على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر صورا للحصة التدريبية والتي تتضمنها صور اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي وهو يداعب الكرة.

ووضع بلايلي حدا للشائعات التي تحدثت عن إختلاقه مشاكل جديدة مع ناديه القطري، وأن تأخره عن الإلتحاق بتربص صربيا يعود إلى تأخر ضهور نتائج تحاليل الكشف عن فيرس كورونا مقارنة بزملائه في الفريق.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=968182
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